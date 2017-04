PHS 3rd Quarter Honor Roll released

Pettisville High School announces its 3rd Quarter Honor Roll. To qualify, students must earn at least a 3.3 grade point average. An asterisk beside the name denotes a 4.0 GPA.

Grade 7: Donnie Adams, Jay-R Allison, Taylor Balser, Josh Basselman, Bryce Beltz, Carson Bennett, Taylor Boger, Harley Crossgrove, Clara Damman, Keilah Fish, Lyla Heising *, Karsyn Hostetler, Preston Miller, Addison Moyer, Gideon Myers, Karsen Pursel, Pete Rupp, Quinn Wyse *.

Grade 8: Brayden Barrett, Justice Beck, Xavia Borden, Mayzie Clark, Elise Hartzler *, Dominic Heising *, Christian Hernandez, Joshua Horning, Anna Hudspeath, Andrew Hulbert, Jacob King, Max Leppelmeier, Thomas McWatters, Benjamin Morris *, Levi Myers *, Caleb Nafziger *, Mackenzi Rivera *, Grace Schnitkey, Madeline Shumaker, Heath Waidelich *, Sadie Wilke, Micah Yoder, Kearsten Zuver.

Grade 9: Spencer Barhite, Samantha Boger, Matthew Christiansen, Nicholas Davis, Emily Dimick, Joel Flory, Sarah Foor, Mikayla Graber, Ava Hoylman, Graeme Jacoby, Danielle King *, Megan King *, Ryeana Klopfenstein, Jessica McWatters, Kelly Miller *, Austin Rearick, Aaron Rupp, Matthew Rupp, Heather Sauder, Anneli Shaw, Tyler Smith, Katherine Stuber, Sydney Wilke, Luke Young.

Grade 10: Zachary Basselman, Joshua Bock *, Marais Borton, Wyatt Cerda, Lindsey Crossgrove *, Mauricea Crouch, Jordan Eyer, Josh Graber, Rebekah Holsopple, Austin Horning, Starr Kessinger, Morgan Leppelmeier, Rebekah Liechty *, Jess Mathews, Brodie Miller, Peyton Miller, Caleb Nolander, Logan Rufenacht, Ryan Rufenacht, Brandi Schnitkey, Tony Stuckey, Kayla Wyse, Detric Yoder.

Grade 11: Caitlyn Barber *, Kyra Behnfeldt *, Aidan Borton, Drew Canada *, Eugenio Degli Esposti, Nichole Foor, Madelene Gackenbach *, Katarina Hauter, Sarah Herring, Karoline Hovden, Dillon King, Owen King, Taylor Leahy, Gretchen Lee, Jacob Myers *, Brock Nafziger, Kendi Nofziger, Angela Parsons, Kendal Pursel, Gavin Riegsecker, Noah Rocha, Aylin Rosillo, Landon Roth *, Justin Rupp, Jaret Rychener, Brittney Sauder, Elizabeth Sauder *, Isaac Sauder, Jensi Shaw, Jordan Skates, Preston Stevens, Samantha Tilley *, Connor Wyse, Garrett Young, Jess Youse.

Grade 12: Alicia Barhite *, Caitlin Beck, Gabe Beck *, Carly Bontrager, Seth Brakefield, Lynnsey Crouch, Krystine Davis, Jacob Dennis, Andrea Flory, Noah Gackenbach, Rebekah Gollihue, Ben Gray, Lande Hancock *, Nathan Hartzler, Esmeralda Hernandez, Maria Hernandez, Ava Hoops, Alayna Jones, Teagan Kauffman, Austin Kempf, Alexa Leppelmeier, Abby Nagel, Levi Nofziger, Harper Nolander, Sydney Purtee, Aubri Reiniche, John Rufenacht, Caleb Rychener, Morgan Sauder, Kaylin Segrist, Christian Stevens, Madison Stuckey, Tessa Waidelich, Shelby Weber, Carlee Young.