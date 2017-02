Wednesday, Jan. 25

8:06 a.m., 218 S. Franklin St., domestic trouble.

12:45 p.m., 400 block W. Chestnut Court, disabled vehicle.

2:31 p.m., 800 W. Linfoot St., suspicious activity.

6:44 p.m., 835 E. Linfoot St., unruly juvenile.

9:42 p.m., 230 Clinton St., Wauseon Police Department, report of stolen car.

Thursday, Jan. 26

10:50 a.m., 1170 N. Shoop Ave. #53, loud noise.

11:41 a.m., 841 N. Shoop Ave., Emmaus Lutheran Church, funeral escort.

4:54 p.m., N. Shoop Avenue at E. Linfoot Street, disabled vehicle.

10:11 p.m., 247 Monroe St., larceny.

Friday, Jan. 27

8:15 a.m., 485 E. Airport Hwy., Walmart, Walmart, larceny.

9:50 a.m., 230 Clinton St., Wauseon Police Department, request for check on welfare.

4:18 p.m., 844 N. Shoop Ave., University of Toledo Physicians, 911 hang-up.

Saturday, Jan. 28

2:10 a.m., 1497 N. Shoop Ave., Circle K, suspicious vehicle.

3:18 a.m., 420 Cole St., suspicious person.

6:44 a.m., 1095 N. Shoop Ave., Ryan’s Restaurant, trespassing.

2:09 a.m., 1480 N. Shoop Ave., Cut Rate Tobacco, larceny.

10:11 a.m., 220 Grant St., unruly juvenile.

Sunday, Jan. 29

12:58 a.m., 495 E. Airport Hwy., Circle K, intoxicated subject.

7:11 a.m., 845 E. Leggett St., Crossroads Evangelical Church, disabled vehicle.

9:23 a.m., 303 W. Leggett St., harassment.

2:48 p.m., 725 S. Shoop Ave., Fulton County Health Center, trespassing.

9:49 p.m., 522 W. Elm St., investigate complaint.

Monday, Jan. 30

3:33 a.m., 400 Enterprise Ave., disabled vehicle.

8:13 a.m., 485 E. Airport Hwy., Walmart, larceny.

8:48 a.m., 1205 N. Shoop Ave., St. Caspar Catholic Church, larceny.

10:38 a.m., 239 W. Chestnut St., juveniles.

10:52 a.m., 840 W. Elm St. #704, check on welfare.

4:08 p.m., 425 Cole St. #202, check on welfare.

5:16 p.m., 829 Burr Road, 911 hang-up.

5:16 p.m., 340 E. Linfoot St., unruly juvenile.

5:17 p.m., 267 Enterprise Ave., suspicious person.

6:26 p.m., 230 Clinton St., Wauseon Police Department, report of theft of drugs.

8:16 p.m., 1285 N. Shoop Ave. #11, check on welfare.

Tuesday, Jan. 31

12:40 a.m., 840 W. Elm St. #105, intoxicated subject.

7:59 a.m., Beech Street at Marshall Street, hit-skip accident.

8:05 a.m., Glenwood Avenue at Parkview Street, accident with property damage.

1:53 p.m., 511 Ottokee St., 911 hang-up.

2:01 p.m., Dickman Road at Ottokee Street, accident with property damage.

3:16 p.m., 425 E. Oak St., animal call.

7:16 p.m., 1170 N. Shoop Ave. #69, disabled vehicle.

7:24 p.m., 1170 N. Shoop Ave. #69, disabled vehicle.

Wednesday, Feb. 1

7:47 a.m., 940 E. Leggett St., Wauseon Middle School, lost item.